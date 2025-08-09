Persib vs Semen Padang: Saddil Ramdani Kembali, tetapi Maung Bandung Kehilangan 2 Pilar

jpnn.com - Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat penyerang Ramon Tanque saat menjamu Semen Padang pada laga pekan pembuka BRI Super League 2025/26, Sabtu (9/8/2025).

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut pemain asal Brasil itu masih dalam proses pemulihan cedera meski sudah berlatih ringan bersama tim.

"Dia (Ramon Tanque, red) sudah berlatih, itu bagus. Mungkin untuk laga berikutnya dia siap, tetapi besok belum,” kata Hodak.

Selain Ramon, Persib juga kemungkinan besar tak akan menurunkan bek Alfeandra Dewangga. Bukan karena cedera, tetapi karena sang pemain baru saja melangsungkan pernikahan.

"Mungkin besok (hari ini) dia tidak akan bermain karena dia menikah hari ini dan besok dia akan kelelahan," ungkap Hodak.

Sementara itu, kabar baik datang dari Saddil Ramdani. Winger lincah ini sudah kembali berlatih normal dalam dua hari terakhir dan diprediksi akan menjadi opsi bagi Hodak untuk bisa diturunkan di laga melawan Semen Padang.

"Saddil sudah berlatih normal dalam dua hari terakhir dan dia sudah sepenuhnya pulih. Jadi mungkin saja dia akan bermain besok," ujar pelatih asal Kroasia tersebut.

"Tapi kita akan lihat, yang paling penting dia sudah berlatih dan pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa dalam kondisi kebugaran penuh. Saya yakin dia akan bermain besok," tandasnya. (mcr27/jpnn)