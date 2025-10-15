Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persic Cikeleng Siap Ukir Sejarah dan Menembus Piala Gubernur Jawa Barat

Rabu, 15 Oktober 2025 – 00:04 WIB
Persic Cikeleng Siap Ukir Sejarah dan Menembus Piala Gubernur Jawa Barat
Persic Cikeleng siap untuk mengukir sejarah. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, KUNINGAN - Sejarah baru tengah ditorehkan oleh klub sepak bola Persic Cikeleng, yang untuk pertama kalinya resmi berpartisipasi dalam kompetisi Liga 4 Piala Bupati Kuningan tahun ini.

Kehadiran Persic Cikeleng menjadi warna baru dalam dunia sepak bola lokal, membawa semangat muda dan harapan besar dari masyarakat Cikeleng dan sekitarnya.

Persic Cikeleng merupakan klub milik desa dan masyarakat dari Desa Cikeleng itu sendiri.

Dengan mengusung semangat “Cikeleng Melesat”, klub itu datang bukan hanya untuk meramaikan kompetisi, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa potensi pemain muda daerah mampu bersaing di level kompetitif.

Para pemain yang tergabung dalam tim merupakan talenta pilihan dari berbagai dusun dan desa penyangga di wilayah Cikeleng.

Kepala Desa Cikeleng Rukmana menyampaikan rasa bangganya atas kesempatan ini.

“Ini adalah langkah awal kami untuk memperkenalkan Persic Cikeleng ke kancah sepak bola yang lebih luas. Kami ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan kebersamaan, klub ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat,” ujarnya.

Dukungan penuh juga datang dari para suporter yang terdiri dari masyarakat Desa Cikeleng, stakeholder baik individu ataupun kelompok yang menjadi sponsor untuk klub, mereka siap memberi semangat di setiap pertandingan.

Klub sepak bola Persic Cikeleng siap untuk mengukir sejarah dan menembus seri 2 Piala Gubernur Jawa Barat.

Persic Cikeleng  klub sepak bola  Piala Gubernur Jawa Barat  Tim Sepak Bola 

