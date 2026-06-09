Persija Bakal Gelontorkan Rp 546 M untuk Belanja Pemain? Begini Respons Shin Tae-yong

Selasa, 09 Juni 2026 – 14:17 WIB

jpnn.com - Pelatih Shin Tae-yong merespons rumor mengenai anggaran fantastis transfer Persija Jakarta untuk menghadapi kompetisi Super League 2026/2027. Ia mengaku belum tahu.

Persija dikabarkan telah menyiapkan dana hingga 30 juta dolar AS atau sekitar Rp546 miliar untuk membangun skuad musim depan.

Kabar tersebut ramai beredar setelah akun Goal Post Asia mengunggah informasi Persija siap menggelontorkan investasi besar demi mendukung proyek Shin Tae-yong memburu gelar juara Liga 1.

Bahkan, sejumlah mantan anak asuhnya di Timnas Indonesia disebut-sebut masuk dalam daftar incaran.

Namun saat diperkenalkan secara resmi sebagai pelatih Persija di Jakarta International Stadium (JIS), Shin Tae-yong memilih bersikap hati-hati menanggapi isu tersebut.

"Untuk masalah transfer pemain berapanya itu belum tahu juga," kata Shin Tae-yong.

Mantan pelatih Timnas Indonesia itu menegaskan seluruh rencana perekrutan pemain akan dibahas bersama manajemen klub.

Ia menyebut komunikasi dengan Presiden Persija Mohamad Prapanca dan pemilik klub menjadi langkah utama sebelum menentukan strategi di bursa transfer.