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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Belum Selesai Belanja, Simak Pernyataan Shin Tae-yong Ini

Rabu, 15 Juli 2026 – 14:24 WIB
Persija Belum Selesai Belanja, Simak Pernyataan Shin Tae-yong Ini - JPNN.COM
Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong saat diperkenalkan ke publik. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta ternyata belum menutup aktivitasnya di bursa transfer jelang musim 2026/2027.

Meski sudah mendatangkan sejumlah amunisi anyar, pelatih Shin Tae-yong memastikan Macan Kemayoran masih akan berburu pemain baru demi memperkuat kedalaman skuad.

Kepastian itu disampaikan Shin Tae-yong usai memimpin sesi latihan perdana Persija di Persija Training Ground, Depok, Selasa (14/7/2026). 

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Menurutnya, komposisi tim belum sepenuhnya lengkap sehingga manajemen masih akan mendatangkan tambahan pemain dalam waktu dekat.

"Selain itu, masih ada beberapa pemain baru yang akan datang. Namun, secara keseluruhan, para pemain yang mengikuti latihan hari ini menunjukkan kondisi yang cukup baik," kata Shin Tae-yong.

Sejauh ini, Persija sudah bergerak aktif dengan merekrut sejumlah wajah baru, yakni Radovan Pankov, Denis Kolinger, Pratama Arhan, Victor Dethan, Aqil Savik, dan Kyohei Yoshino.

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Namun, kedatangan para pemain tersebut rupanya belum membuat pelatih asal Korea Selatan itu puas.

Pada latihan perdana, hampir seluruh pemain yang tersedia sudah bergabung. Beberapa nama senior seperti Gustavo Almeida, Fabio Calonego, dan Eksel Runtukahu turut menjalani sesi latihan bersama para rekrutan anyar.

Pelatih Shin Tae-yong memastikan transfer pemain Persija belum selesai. Ia menyebut Persija akan kedatangan pemain baru.

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Transfer Pemain  Liga Indonesia  Bursa Transfer 
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