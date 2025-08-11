Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Berpesta di JIS, Allano de Souza Memuji Satu Pemain Muda

Senin, 11 Agustus 2025 – 08:54 WIB
Persija Berpesta di JIS, Allano de Souza Memuji Satu Pemain Muda - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta Allano de Souza saat jumpa pers setelah pertandingan Super League melawan Persita Tangerang di Jakarta International Stadium, Minggu (10/8/2025). Foto: ANTARA/RAUF ADIPATI

jpnn.com - JAKARTA - Persija pesta gol di Jakarta International Stadium (JIS) saat mengawali Super League 2025/26 melawan Persita Tangerang, Minggu (10/8) malam.

Persija Jakarta membobol gawang Persita yang dikawal Igor Rodrigues, 4 gol tanpa balas.

Gol Persija diciptakan Rizky Ridho (30), Allano Brendon de Souza Lima (69) (90+1), dan Maxwell (72).

Baca Juga:

Allano de Souza mempersembahkan dua golnya untuk tim, keluarga, dan suporter yang hadir di stadion.

“Pertama-tama, saya ingin mengirim ciuman untuk dua putri saya. Saya sangat bahagia untuk tiga poin ini.”

“Kami melakukan apa yang pelatih minta, bermain dengan intensitas dari awal sampai akhir,” ujar Allano dalam jumpa pers usai laga di JIS, Minggu.

Baca Juga:

Allano mencetak gol pertamanya untuk Persija dan sekaligus gol kedua Macan Kemayoran pada menit ke-69.

Dia menyempurnakan penampilan ciamiknya dengan menyumbangkan gol keduanya pada menit ke-91.

Silakan disimak komentar Allano de Souza sesuai Persija Jakarta menang besar atas Persita Tangerang, berpesta di JIS.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Persija Menang  Persita Tangerang  JIS  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp