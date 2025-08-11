Persija Berpesta di JIS, Allano de Souza Memuji Satu Pemain Muda

Senin, 11 Agustus 2025 – 08:54 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Persija pesta gol di Jakarta International Stadium (JIS) saat mengawali Super League 2025/26 melawan Persita Tangerang, Minggu (10/8) malam.

Persija Jakarta membobol gawang Persita yang dikawal Igor Rodrigues, 4 gol tanpa balas.

Gol Persija diciptakan Rizky Ridho (30), Allano Brendon de Souza Lima (69) (90+1), dan Maxwell (72).

Allano de Souza mempersembahkan dua golnya untuk tim, keluarga, dan suporter yang hadir di stadion.

“Pertama-tama, saya ingin mengirim ciuman untuk dua putri saya. Saya sangat bahagia untuk tiga poin ini.”

“Kami melakukan apa yang pelatih minta, bermain dengan intensitas dari awal sampai akhir,” ujar Allano dalam jumpa pers usai laga di JIS, Minggu.

Allano mencetak gol pertamanya untuk Persija dan sekaligus gol kedua Macan Kemayoran pada menit ke-69.

Dia menyempurnakan penampilan ciamiknya dengan menyumbangkan gol keduanya pada menit ke-91.