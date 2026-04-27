JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Bidik Kemenangan Tanpa Drama Kontra Persis Solo

Senin, 27 April 2026 – 09:13 WIB
Persija Bidik Kemenangan Tanpa Drama Kontra Persis Solo
Suporter Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, November 2025. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta tak ingin sekadar menargetkan kemenangan saat menjamu Persis Solo di pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Macan Kemayoran ingin memastikan tak ada ruang bagi kejutan.

Duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (27/4), dipastikan menjadi laga penuh tekanan dengan kepentingan besar di kedua kubu. Persija datang dengan misi wajib tiga poin demi menjaga napas dalam perburuan gelar. 

Di sisi lain, Persis Solo bertarung habis-habisan untuk keluar dari ancaman degradasi. Kombinasi ini membuat laga berpotensi panas, dan berbahaya bagi tim yang lengah.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan timnya tak mau terjebak dalam skenario mengejutkan.

Dia mengingatkan Persis bukan lagi tim yang bisa diremehkan, apalagi setelah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa laga terakhir.

“Tidak ada pertandingan mudah di Indonesia. Kami harus benar-benar fokus dan tidak memberi celah untuk kejutan,” kata Souza.

Persija sedang berada dalam sorotan tajam setelah dua hasil buruk beruntun. Kritik mengalir deras, terutama terkait tumpulnya lini depan yang gagal memaksimalkan peluang.

Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUBGK).

Persija  Persija Vs Persis  Super League  klasemen Super League 
