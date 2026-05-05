Persija Bungkam Persijap, Shayne Pattynama Ungkap 'Masalah' di Tubuh Macan Kemayoran

Selasa, 05 Mei 2026 – 06:40 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta sukses membawa pulang tiga poin dari markas Persijap Jepara pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/26.

Duel Persijap vs Persija di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (4/5/2026) malam WIB, berakhir dengan skor 0-2.

Macan Kemayoran mengamankan hasil positif berkat gol dari Rayhan Hannan dan Gustavo Almeida.

Bek Persija Shayne Pattynama yang dipercaya tampil sebagai starter mengapresiasi performa timnya.

Dia menilai Macan Kemayoran tampil cukup solid terutama di babak pertama.

Namun, mantan pemain Buriram United itu juga menyoroti adanya perubahan ritme permainan setelah Persija berhasil unggul.

Baca Juga: Kemenangan Melawan PSIM Jadi Modal Persib Bandung Menghadapi Persija Jakarta

"Saya rasa kami tampil cukup baik sebagai tim, terutama di babak pertama. Sebelum unggul 1-0, kami mampu menguasai bola dengan baik, bermain sabar, dan mengontrol jalannya pertandingan," jelasnya.

Namun, lanjut Shayne, ketika berhasil mencetak gol, permainan Persija sempat tidak berjalan sesuai rencana karena terlalu banyak terlibat duel fisik.