Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Bungkam PSIM, Mauricio Souza Ungkap Rahasia Besar di Balik Kemenangan 2-0

Sabtu, 29 November 2025 – 08:12 WIB
Persija Bungkam PSIM, Mauricio Souza Ungkap Rahasia Besar di Balik Kemenangan 2-0 - JPNN.COM
Duel Persija Jakarta (jersei hitam) vs PSIM Yogyakarta (jersei putih). Foto : Ricardo

jpnn.com - Persija Jakarta merayakan kemenangan penting pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/2026 setelah menundukkan PSIM Yogyakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Duel Persija vs PSIM berakhir dengan skor 2-0. Pertandingan ini menjadi malam spesial bagi Macan Kemayoran yang memperingati hari ulang tahun klub ke-97.

Meski tampil dominan sejak awal, Persija harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan.

Baca Juga:

Gol yang dinantikan publik GBK hadir pada menit ke-77 lewat aksi Maxwell Souza. Tendangannya memanfaatkan umpan Witan Sulaeman melesat mulus ke gawang PSIM.

Persija menutup pertandingan dengan gol kedua pada masa tambahan waktu. Sepakan kaki kiri Allano mengubah papan skor menjadi 2-0 sekaligus menegaskan dominasi Macan Kemayoran.

Tiga Poin Spesial

Selepas pertandingan, Pelatih Persija Mauricio Souza menyoroti aspek mental dan fokus anak asuhnya.

Baca Juga:

Dia menyebut konsentrasi penuh selama 90 menit menjadi pembeda utama Persija pada pertandingan ini.

"Kami bermain dengan konsisten hari ini. Tekanan tinggi yang kami lakukan membuat PSIM tidak punya ruang untuk mengembangkan permainan."

Persija Jakarta merayakan kemenangan penting pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/2026 setelah menundukkan PSIM Yogyakarta

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  PSIM  Persija Jakarta  persija vs psim  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp