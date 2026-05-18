Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Cetak Rekor Poin, Mauricio Souza Tetap Kecewa

Senin, 18 Mei 2026 – 12:58 WIB
Persija Cetak Rekor Poin, Mauricio Souza Tetap Kecewa - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Rekor baru berhasil diukir Persija Jakarta seusai menumbangkan Persik Kediri dengan skor 3-1 pada pekan ke-33 Super League 2025/2026, Jumat (16/5/2026).

Kemenangan itu membuat Macan Kemayoran mengoleksi 68 poin, angka tertinggi mereka sepanjang era Liga 1 sejak 2017.

Namun, di balik capaian bersejarah tersebut, terselip rasa kecewa yang tak bisa disembunyikan. Rekor poin tertinggi ternyata belum cukup membawa Persija mengangkat trofi juara musim ini.

Baca Juga:

Persija memang tampil impresif sepanjang musim. Mereka melampaui catatan terbaik sebelumnya, yakni 66 poin saat finis sebagai runner-up pada musim 2022/2023 di bawah asuhan Thomas Doll. 

Kini, bersama pelatih Mauricio Souza, performa Persija kembali menanjak tajam dan bahkan berpeluang menutup musim dengan 71 poin jika mampu menang pada laga terakhir.

Catatan itu menjadi bukti kebangkitan Persija setelah beberapa musim sempat terseok.

Baca Juga:

Seusai juara Liga 1 2018 bersama Stefano Cugurra, performa Persija sempat menurun drastis dengan finis di papan tengah dalam beberapa musim berikutnya.

Mauricio Souza pun mengaku bangga bisa membawa Persija mencetak sejarah baru.

Persija Jakarta mencatatkan sejarah rekor tertinggi sepanjang Liga 1 sejak 2017. Meski begitu, catatan itu belum mampu membawa Persija juara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Mauricio Souza  Super League  Persija Jakarta 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp