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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija dan Hanif Sjahbandi Berpisah, Prapanca: Saatnya Kami Berjalan di Jalur Berbeda

Rabu, 17 Juni 2026 – 20:05 WIB
Persija dan Hanif Sjahbandi Berpisah, Prapanca: Saatnya Kami Berjalan di Jalur Berbeda - JPNN.COM
Gelandang Persija Jakarta Hanif Sjahbandi. Foto: Persija.

jpnn.com - JAKARTA - Kebersamaan Persija Jakarta dengan Hanif Sjahbandi resmi berakhir. Setelah empat musim penuh perjuangan bersama, kedua belah pihak sepakat mengakhiri kerja sama lebih cepat meski kontrak sang pemain sejatinya masih berlaku hingga Juli 2027.

Keputusan perpisahan ini menandai berakhirnya perjalanan salah satu pemain paling serbabisa yang dimiliki Persija dalam beberapa musim terakhir. 

Hanif bukan hanya berperan sebagai gelandang, tetapi juga beberapa kali dipercaya mengisi posisi di lini belakang dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

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Sejak bergabung pada musim 2022/2023, Hanif menjadi sosok yang sulit tergeser dari skuad Persija Jakarta

Dia mencatatkan 28 penampilan dengan sumbangan satu gol dan assist pada musim pertamanya. 

Setahun kemudian, kontribusinya meningkat lewat tiga gol dan assist dari 26 pertandingan.

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Konsistensi Hanif terus terlihat pada musim 2024/2025 saat tampil dalam 33 laga dan mencetak dua gol. 

Namun, cedera lutut yang dialaminya pada musim 2025/2026, membuat menit bermainnya menurun drastis. Hanif hanya mampu tampil 11 kali sebelum akhirnya harus menepi hingga kompetisi berakhir.

Persija Jakarta mengumumkan berpisah dengan Hanif Sjahbandi. Setelah empat musim bersama, keduanya sepakat memilih jalan masing-masing.

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TAGS   Persija  Hanif Sjahbandi  Super League  Prapanca  Persija Jakarta 
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