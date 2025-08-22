Persija Enggan Jemawa Lawan Malut United yang Banyak Dihuni Mantan Pemain Persib

Jumat, 22 Agustus 2025 – 21:37 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta bertekad melanjutkan tren positif di Super League 2025/26 saat menjamu Malut United.

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan Rizky Ridho dan kolega siap menghadapi semifinalis Liga 2 2023/24 tersebut.

Persija Analisis Permainan Malut United

Mantan juru taktik Madura United tersebut berharap anak asuhnya tetap fokus mengingat Laskar Kie Raha punya komposisi pemain berbeda.

Manajemen Malut United mengambil langkah besar dengan merekrut mantan pemain Persib Bandung yakni Tyronne del Pino, Ciro Alves, David da Silva, serta Gustavo Franca.

Keempat pemain tersebut langsung menjadi andalan Laskar Kie Raha di musim ini.

"Kami tahu kecepatan Malut, terutama di lini serang. Kami mengetahui dengan baik para pemain mereka. Beberapa di antaranya sudah sukses di liga cukup lama."

"Kami sudah menganalisis mereka sepanjang pekan ini. Kami paham bagaimana mereka bermain," ujar pelatih kelahiran 13 Maret 1974 tersebut.

Persija Percaya Diri

Persija Jakarta tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah menyapu bersih dua laga awal dengan kemenangan.