Persija Hadapi PSIM di Bali, Mauricio Souza Ungkap Persiapan dan Evaluasi Tim

Selasa, 21 April 2026 – 16:47 WIB
Skuad Persija Jakarta menjalani latihan di bawah komando Mauricio Souza. Foto: Persija.

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bersiap menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion I Wayan Dipta, Rabu (22/4/2026).

Di balik situasi serba-mepet, pelatih Mauricio Souza melihat peluang tersembunyi.

Laga PSIM melawan Persija yang dijadwalkan digelar di Stadion Sultan Agung dipindahkan ke Bali. Alasan keamanan menjadi penyebabnya.

Baca Juga:

Alih-alih mengeluhkan jadwal padat dan perjalanan jauh, Souza mengakui timnya datang dengan persiapan terbatas. Waktu recovery yang sempit usai laga sebelumnya membuat Persija harus siap sepenuhnya.

Namun, kondisi ini tak sepenuhnya dianggap sebagai kerugian.

"Kami memang tidak punya banyak waktu, apalagi harus terbang ke Bali. Awalnya kami kira bermain di Jogja. Tapi situasi ini kami hadapi dengan maksimal. Motivasi pemain tetap tinggi karena kami tahu pentingnya pertandingan ini," ungkap Souza dalam konferensi pers jelang laga, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga:

Menariknya, pelatih asal Brasil itu justru menyebut venue netral di Bali sebagai keuntungan terselubung. Menurutnya, kualitas lapangan di Dipta bisa menjadi pembeda, terutama bagi dua tim yang sama-sama mengandalkan permainan teknis.

"Kalau bicara Bali, ini menguntungkan karena lapangannya sangat bagus. Tapi PSIM juga tim yang rapi, teknis, dan punya organisasi permainan yang baik. Jadi dua tim sebenarnya sama-sama diuntungkan," jelasnya.

Persija Jakarta sudah siap menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion I Wayan Dipta Bali. Pelatih Mauricio Souza mengungkapan persiapan dan evaluasi tim.

BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
