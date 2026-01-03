Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Hantam Persijap, Borneo FC Pukul PSM, Cek Klasemen, Persib Tertekan?

Sabtu, 03 Januari 2026 – 17:50 WIB
Dua pemain muda Persija Jakarta Arlyansyah Abdulman (kiri) Aditya Warman. Foto: IG persija

jpnn.com - JAKARTA – Si Macan Kemayoran Persija Jakarta mengamuk di babak kedua laga melawan Persijap Jepara, di Stadion Gelora Bung Karno, Sabtu (3/1) sore WIB.

Persija menang 2-0 pada laga di pekan ke-16 Super League itu.

Kemenangan Si Macan berkat gol dari dua pemain muda, yakni Arlyansyah Abdulmanan (20 tahun) pada menit ke-61 dan Aditya Warman (20 tahun) pada menit ke-71.

Dua gol tersebut bukan sembarangan, tetapi gol yang indah.

Sementara itu, di Samarinda, tuan rumah Borneo FC menang dramatis dari PSM Makassar.

Sempat tertinggal 0-1, Pesut Etam menang comeback 2-1.

Hasil itu membuat Borneo FC memimpin klasemen Super League, Persija urutan kedua, dan Persib Bandung....

