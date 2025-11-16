Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Ikat Rizky Ridho Sampai 2028, Boleh Main di Luar Negeri

Minggu, 16 November 2025 – 07:49 WIB
Rizky Ridho memperpanjang kontrak di Persija Jakarta hingga 2028. Foto: persijaid

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta dan Rizky Ridho sepakat memperpanjang ikatan kontrak yang bermula sejak 2023/2024 hingga 2028.

Sejak bergabung di Liga 1 2023/2024, Ridho menjadi pilar utama pertahanan Persija.

Pada musim perdananya, Liga 1 2023/2024, Ridho dipercaya tampil dalam 24 laga dengan torehan satu gol dan satu assist.

Musim berikutnya, Liga 1 2024/2025, ia bermain 32 kali dengan koleksi satu gol dan satu assist.

Sementara itu, di Super League musim ini, Ridho telah memimpin perjuangan tim di seluruh laga, sebelas pertandingan, juga dengan catatan satu gol.

Direktur Persija Mohamad Prapanca percaya bahwa kebersamaan Persija dan Ridho adalah sinergi yang akan terus memberikan efek positif.

“Ridho adalah pemain yang memiliki karakter kuat dan komitmen tinggi terhadap Persija," katanya.

"Dalam ikatan kontrak baru ini, kami pun memastikan akan mendukung Ridho jika suatu saat kesempatan bermain di luar negeri hadir untuknya,” tuturnya.

Persija Jakarta dan Rizky Ridho sepakat memperpanjang ikatan kontrak sampai 2028.

