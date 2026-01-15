Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Amankan Fajar Fathurrahman, Target Besar Mulai Terbaca

Kamis, 15 Januari 2026 – 19:40 WIB
Persija Jakarta Amankan Fajar Fathurrahman, Target Besar Mulai Terbaca - JPNN.COM
Fajar Fathurrahman saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menunjukkan keseriusannya menatap paruh kedua BRI Super League 2025/2026 dengan menambah kekuatan di sektor sayap.

Macan Kemayoran resmi mendatangkan Fajar Fathurrahman sebagai bagian dari langkah strategis untuk menjaga daya saing hingga akhir musim.

Bagi Fajar, bergabung dengan Persija memiliki arti khusus.

Baca Juga:

Dia menilai mengenakan seragam Macan Kemayoran sebagai sebuah kebanggaan yang harus dibalas dengan dedikasi penuh di lapangan.

"Saya merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Persija."

"Saya datang dengan semangat besar untuk tampil stabil dan membantu tim berkembang," ucapnya.

Baca Juga:

Kehadiran Fajar bukan sekadar tambalan. Bek sayap yang dikenal punya daya jelajah tinggi itu diproyeksikan menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan permainan Persija.

Rekam jejaknya bersama Borneo FC menjadi alasan utama manajemen menjatuhkan pilihan kepada pemain berusia 23 tahun itu.

Mengapa Persija Jakarta mengikat Fajar Fathurrahman selama 3,5 musim? Jawabannya ada pada catatan gemilang sang pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Fajar Fathurrahman  Persija  Fajar Fathurrahman Persija  Persija Jakarta  Super League 
BERITA FAJAR FATHURRAHMAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp