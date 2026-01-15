Persija Jakarta Amankan Fajar Fathurrahman, Target Besar Mulai Terbaca

Kamis, 15 Januari 2026 – 19:40 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta menunjukkan keseriusannya menatap paruh kedua BRI Super League 2025/2026 dengan menambah kekuatan di sektor sayap.

Macan Kemayoran resmi mendatangkan Fajar Fathurrahman sebagai bagian dari langkah strategis untuk menjaga daya saing hingga akhir musim.

Bagi Fajar, bergabung dengan Persija memiliki arti khusus.

Dia menilai mengenakan seragam Macan Kemayoran sebagai sebuah kebanggaan yang harus dibalas dengan dedikasi penuh di lapangan.

"Saya merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari Persija."

"Saya datang dengan semangat besar untuk tampil stabil dan membantu tim berkembang," ucapnya.

Kehadiran Fajar bukan sekadar tambalan. Bek sayap yang dikenal punya daya jelajah tinggi itu diproyeksikan menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan permainan Persija.

Rekam jejaknya bersama Borneo FC menjadi alasan utama manajemen menjatuhkan pilihan kepada pemain berusia 23 tahun itu.