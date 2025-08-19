Close Banner Apps JPNN.com
Persija Jakarta Belum Kebobolan di Super League, Jordi Amat Ungkap Resepnya

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:08 WIB
Komposisi pemain belakang Persija Jakarta, (ki-ka) Rio Fahmi, Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Alan Cardoso setelah laga melawan Persis Solo di Stadion Mahanan. Foto: Dokumentasi Persija.id

jpnn.com, JAKARTA - Pertahanan Persija Jakarta di Super League 2025/26 patut diapresiasi setelah dalam dua laga tidak kebobolan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari solidnya duet Jordi Amat dengan Rizky Ridho di lini belakang.

Keduanya ditopang oleh Rio Fahmi serta Alan Cardoso di posisi bek sayap.

Bek Persija, Jordi Amat mengungkapkan solidnya lini pertahanan Macan Kemayoran tidak terlepas dari kekompakan antarpemain.

Mantan pemain Johor Darul Ta’zim tersebut menilai seluruh pemain hingga penjaga gawang Carlos Eduardo bekerja keras untuk tidak kebobolan.

“Saya pikir semua pemain bermain sangat bagus, performa yang sangat solid dari lini belakang. (Carlos) Eduardo jadi pemain yang sangat penting di laga ini (vs Persis). Jadi, saya sangat, sangat senang,” ujar pemain kelahiran 21 Maret 1992 itu.

Pemilik 20 caps di Timnas Indonesia itu berharap rekan-rekannya bisa konsisten hingga akhir musim.

Akhir pekan ini ujian datang untuk Persija Jakarta mengingat mereka akan jumpa Malut United di Jakarta International Stadium, Jakarta, Sabtu (23/8).

Bek Persija Jakarta, Jordi Amat ungkap kesuksesan pertahanan Macan Kemayoran tidak kebobolan dalam dua laga

TAGS   Persija Jakarta  Super League 2025  BRI Super League 2025/2026  Macan Kemayoran 
