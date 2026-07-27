Persija Jakarta Belum Maksimal, tapi Pemain Tetap Percaya Shin Tae-yong

jpnn.com - Seluruh pemain Persija Jakarta menikmati proses berlatih bersama Shin Tae-yong pada musim 2026/27.

Pelatih kelahiran 11 Oktober 1970 itu menjalani debut bersama Macan Kemayoran dengan kekalahan 0-1 dari Persebaya Surabaya, Minggu (26/7/2026).

Pemain Persija Rio Fahmi menilai hasil tersebut cukup wajar mengingat timnya baru menjalani latihan bersama selama sekitar dua pekan.

Pada laga perdana itu, Persija masih melakukan sejumlah kesalahan, termasuk gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-63.

"Bukan pertandingan yang mudah bagi kami, terlebih lagi kami baru latihan sekitar 1–2 minggu."

"Saya percaya pada tim ini bahwa ke depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi," ujar pemain kelahiran 6 Oktober 2001 itu.

Persija Jakarta memanfaatkan Piala Presiden 2026 sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/27.

Pada turnamen tersebut, Eksel Runtukahu cum suis tergabung di Grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC.