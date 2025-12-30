Close Banner Apps JPNN.com
Persija Jakarta Berpesta ke Gawang Bhayangkara FC, Satu Momen Ini Jadi Titik Balik

Selasa, 30 Desember 2025 – 05:06 WIB
Allano melakukan selebrasi seusai membawa Persija Jakarat memimpin 1-0 atas Bhayangkara FC. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menutup laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kemenangan meyakinkan atas Bhayangkara FC.

Macan Kemayoran tampil dominan dan menang 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (29/12/2025) malam.

Gol-gol kemenangan Persija lahir melalui aksi Allano menit ke-45 melalui penalti, bunuh diri Putu Gede (61'), serta satu gol tambahan Jordi Amat (78').

Persija Sempat Kesulitan

Selepas pertandingan, Ricky Nelson yang ditunjuk sebagai pelatih sementara Persija mengungkap anak asuhnya sempat menghadapi tantangan besar di paruh pertama.

Dia menilai Bhayangkara tampil berbeda dibandingkan hasil pengamatan sebelumnya.

"Kami bersyukur atas hasil ini. Di babak pertama permainan cukup sulit karena Bhayangkara melakukan penyesuaian."

"Mereka bertahan sangat dalam, hampir enam pemain berada di area sendiri, sehingga kami kesulitan membongkar pertahanan mereka," ucap Ricky.

Penalti Allano Ubah Arah Pertandingan

Menurutnya, momentum pertandingan berubah setelah Persija mampu memanfaatkan situasi transisi yang berujung penalti.

TAGS   Persija Jakarta  Bhayangkara FC  Persija  Persija vs Bhayangkara FC  Super League 
