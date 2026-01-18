Close Banner Apps JPNN.com
Olahraga - Sepak Bola

Persija Jakarta Berpisah dengan Gustavo Franca

Minggu, 18 Januari 2026 – 21:15 WIB
Pemain Persija Jakarta Gustavo Franca (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Persijap Jepara Rizki Hidayat (kiri) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1/2026). Persija Jakarta menang atas Persijap Jepara dengan skor 2-0. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/agr

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta resmi berpisah dengan penyerang Gustavo Franca.

Macan Kemayoran dan Gustavo sepakat untuk mengakhiri kontrak.

Direktur Persija Jakarta Mohamad Prapanca mengucapkan terima kasih kepada Gustavo Franca atas kontribusi, sikap profesional dan komitmennya selama membela Macan Kemayoran.

“Setiap pemain yang datang ke Persija selalu membawa harapan, dan Franca telah berusaha menjawabnya dengan kerja keras," kata Mohamad Prapanca dalam keterangan resmi, Minggu (18/1).

Dia berharap Gustavo Franca bisa kian bersinar di klub barunya. “Keputusan ini diambil dengan saling menghormati dan demi kebaikan bersama. Kami berharap Franca makin bersinar di klub barunya,” ujar Prapanca.

Musim ini Franca tampil dalam 13 pertandingan untuk mencetak satu gol dan satu assist.

Sebelumnya, Franca kencang dirumorkan akan diambil Arema FC, tetapi sampai kini belum ada langkah pasti dari klub itu untuk memboyongnya ke Stadion Kanjuruhan di Malang.

Macan Kemayoran sendiri tengah aktif memperkuat skuad setelah mendatangkan bek Fajar Faturrohman dan penyerang berkebangsaan Maroko, Alaeddine Ajaraie.

Persija Jakarta resmi berpisah dengan penyerang Gustavo Franca. Persija berharap Franca kian bersinar di klub barunya nanti.

