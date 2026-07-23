Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Buka Jalan untuk Cyrus Margono, Ada Harapan Besar yang Dibawa

Kamis, 23 Juli 2026 – 18:40 WIB
Persija Jakarta Buka Jalan untuk Cyrus Margono, Ada Harapan Besar yang Dibawa - JPNN.COM
Cyrus Margono saat berlatih bersama Persija Jakarta di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta resmi meminjamkan Cyrus Margono untuk musim 2026/2027.

Keputusan tersebut diambil agar kiper kelahiran 9 November 2001 itu mendapatkan lebih banyak menit bermain seusai Macan Kemayoran mendatangkan dua penjaga gawang baru.

Sebelumnya, Persija merekrut Aqil Savik dari Bhayangkara Presisi dan Nadeo Argawinata dari Borneo FC.

Baca Juga:

Presiden Persija Jakarta Mohamad Prapanca menegaskan bahwa peminjaman ini dilakukan demi mendukung perkembangan karier Cyrus.

"Cyrus merupakan pemain yang memiliki potensi dan kualitas. Saat ini, hal terpenting bagi perkembangannya ialah mendapatkan kesempatan bermain dan pengalaman bertanding yang lebih banyak."

"Kami berharap masa peminjaman bersama sesama klub Super League dapat dimanfaatkan Cyrus dengan baik untuk terus meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan menunjukkan kualitas terbaiknya,” ujar pria yang akrab disapa Panca itu.

Baca Juga:

Di sisi lain, dengan keputusan tersebut Persija dipastikan tidak jadi meminjamkan Andritany Ardhiyasa.

Sebelumnya, manajemen Macan Kemayoran sempat berencana melepas kiper kelahiran 26 Desember 1991 itu ke PSS Sleman.

Ternyata Cyrus Margono yang dipinjamkan Persija Jakarta bukan Andritany Ardhiyasa, kok bisa?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cyrus Margono  Persija  Persija Jakarta  Andritany Ardhiyasa  Bursa Transfer 
BERITA CYRUS MARGONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp