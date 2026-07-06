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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Dapatkan Jasa Pratama Arhan, Skuad Impian STY Perlahan Terbentuk

Senin, 06 Juli 2026 – 20:41 WIB
Persija Jakarta Dapatkan Jasa Pratama Arhan, Skuad Impian STY Perlahan Terbentuk - JPNN.COM
Pratama Arhan setelah direkrut manajemen Persija Jakarta dan diperkenalkan ke publik pada Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Manajemen Persija Jakarta mengumumkan rekrutan baru mereka, yakni Pratama Arhan dari Bangkok United.

Pemain kelahiran 21 Desember 2001 itu diikat kontrak selama tiga musim oleh manajemen Macan Kemayoran.

Presiden Persija Mohamad Prapanca menyambut positif kedatangan Pratama Arhan.

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Apalagu, mantan penggawa PSIS Semarang itu didatangkan sesuai dengan kebutuhan klub untuk membangun tim yang lebih kompetitif musim depan.

“Pratama Arhan adalah pemain yang memiliki kualitas, pengalaman, dan mentalitas yang kami butuhkan untuk memperkuat skuad musim ini.”

“Kehadirannya akan menambah kedalaman tim, terutama di sisi kiri, sekaligus menciptakan persaingan yang sehat di dalam skuad. Hal itu sangat penting agar setiap pemain terus berkembang dan tim memiliki banyak opsi dalam menghadapi padatnya kompetisi,” ujar Prapanca.

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Arhan menjadi rekrutan lokal kedua Persija setelah sebelumnya klub ibu kota itu mendatangkan Victor Dethan.

Mantan penggawa PSM Makassar tersebut direkrut dengan durasi kontrak selama dua tahun.

Manajemen Persija Jakarta mengumumkan rekrutan baru mereka yakni Pratama Arhan dari Bangkok United, Senin (6/7) malam WIB

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TAGS   Pratama Arhan  Persija  Pratama Arhan Persija  Persija Jakarta  Bursa Transfer 
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