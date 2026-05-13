Persija Jakarta Finis di Luar Target, Rizky Ridho Kirim Pesan untuk The Jakmania

jpnn.com - Persija Jakarta harus menerima kenyataan mengakhiri BRI Super League 2025/26 di posisi ketiga klasemen.

Macan Kemayoran saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen dengan 65 poin.

Meski kompetisi masih menyisakan dua pertandingan, perolehan poin Persija sudah tak mungkin lagi dikejar oleh tim-tim di bawahnya.

Selain itu, Persija juga tak bisa mengejar jumlah angka yang dimiliki Persib Bandung serat Borneo FC yang duduk di posisi pertama serta kedua dengan 75 poin.

Kapten Persija Rizky Ridho tidak menutupi kekecewaannya melihat pencapaian tim musim ini.

Bek berusia 24 tahun itu menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung setia, The Jakmania, yang terus memberikan dukungan sepanjang kompetisi berjalan.

"Walau masih ada dua pertandingan, kami sudah dipastikan finis di posisi ketiga. Tentu ini bukan hasil yang kami targetkan sejak awal."

"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf, khususnya kepada The Jakmania," ucap pemilik 52 caps di Timnas Indonesia itu.