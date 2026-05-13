Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Finis di Luar Target, Rizky Ridho Kirim Pesan untuk The Jakmania

Rabu, 13 Mei 2026 – 12:02 WIB
Persija Jakarta Finis di Luar Target, Rizky Ridho Kirim Pesan untuk The Jakmania - JPNN.COM
Gaya Kapten Persija Rizky Ridho seusai mencetak gol. Foto: persija

jpnn.com - Persija Jakarta harus menerima kenyataan mengakhiri BRI Super League 2025/26 di posisi ketiga klasemen.

Macan Kemayoran saat ini duduk di peringkat ketiga klasemen dengan 65 poin.

Meski kompetisi masih menyisakan dua pertandingan, perolehan poin Persija sudah tak mungkin lagi dikejar oleh tim-tim di bawahnya.

Baca Juga:

Selain itu, Persija juga tak bisa mengejar jumlah angka yang dimiliki Persib Bandung serat Borneo FC yang duduk di posisi pertama serta kedua dengan 75 poin.

Kapten Persija Rizky Ridho tidak menutupi kekecewaannya melihat pencapaian tim musim ini.

Bek berusia 24 tahun itu menyampaikan permintaan maaf kepada para pendukung setia, The Jakmania, yang terus memberikan dukungan sepanjang kompetisi berjalan.

Baca Juga:

"Walau masih ada dua pertandingan, kami sudah dipastikan finis di posisi ketiga. Tentu ini bukan hasil yang kami targetkan sejak awal."

"Saya ingin menyampaikan permintaan maaf, khususnya kepada The Jakmania," ucap pemilik 52 caps di Timnas Indonesia itu.

Persija Jakarta finis di luar target. Rizky Ridho angkat bicara soal kegagalan tim,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Rizky Ridho  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp