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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Gelar Latihan Perdana Secara Tertutup di Bawah Arahan Shin Tae-yong

Senin, 13 Juli 2026 – 23:08 WIB
Persija Jakarta Gelar Latihan Perdana Secara Tertutup di Bawah Arahan Shin Tae-yong - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta pada Super League 2025/26 saat berlatih di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta akan menggelar latihan perdana secara tertutup sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim 2026/27.

Shin Tae-yong dijadwalkan memimpin sesi latihan tersebut di Persija Training Ground, Sawangan, Selasa (14/7/2026).

Manajemen Persija memastikan awak media belum diizinkan meliput langsung latihan perdana Macan Kemayoran. Sesi latihan terbuka baru akan dijadwalkan pada pekan ini.

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"Persija akan menggelar latihan perdana besok, Selasa, pukul 15.30 WIB di Persija Training Ground, Sawangan."

"Untuk sesi latihan besok masih bersifat tertutup bagi media. Kami akan menjadwalkan sesi latihan terbuka pada minggu ini," bunyi pengumuman Persija.

Latihan perdana tersebut rencananya diikuti para pemain anyar Persija, seperti Pratama Arhan, Aqil Savik, dan Victor Dethan.

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Dua rekrutan asing baru, Kerim Memija dan Denis Kolinger, juga dijadwalkan bergabung dalam sesi latihan tersebut.

Selain itu, trio pemain asal Brasil, yakni Gustavo Almeida, Fabio Calonego, dan Van Basty Sousa dipastikan sudah berada di Jakarta dan siap mengikuti program latihan bersama tim.

Persija Jakarta bakal menggelar latihan perdana tertutup bagi media menjelang musim 2026/27, Selasa (14/7) mendatang

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Super League  Liga Indonesia 
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