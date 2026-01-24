Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Hajar Madura United, Mauricio Souza Ungkap Hal yang Belum Sempurna

Sabtu, 24 Januari 2026 – 05:55 WIB
Persija Jakarta Hajar Madura United, Mauricio Souza Ungkap Hal yang Belum Sempurna - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta saat menghadapi Madura United. Foto: Persija.

jpnn.com - Bermain di hadapan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (23/1/2026) malam, Macan Kemayoran menang meyakinkan dengan skor 2-0.

Kemenangan Persija ditentukan lewat dua momen krusial dari titik putih.

Gustavo Almeida sukses menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti pada menit ke-44.

Baca Juga:

Keunggulan tuan rumah baru benar-benar aman di pengujung laga.

Emaxwell Souza menambah gol kedua Persija setelah kembali memanfaatkan penalti.

Di luar dua gol tersebut, Persija tampil jauh lebih dominan sepanjang pertandingan.

Baca Juga:

Penguasaan bola mencapai 63 persen menjadi gambaran kontrol permainan tim asuhan Mauricio Souza.

Dari total 18 percobaan tembakan yang dilepaskan, lima di antaranya mengarah tepat ke sasaran.

Persija Jakarta langsung tancap gas pada awal putaran kedua BRI Super League 2025/2026 saat menjamu Madura United.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Madura United  Persija Jakarta  Persija vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp