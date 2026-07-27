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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Kalah dari Persebaya Surabaya, Shin Tae Yong Tetap Angkat Topi

Senin, 27 Juli 2026 – 09:01 WIB
Persija Jakarta Kalah dari Persebaya Surabaya, Shin Tae Yong Tetap Angkat Topi - JPNN.COM
Pemain Persija Jakarta, Victor Dethan saat berlaga pada ajang Piala Presiden 2026 melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7). Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta mengawali perjuangannya di Piala Presiden 2026 dengan kekalahan melawan Persebaya Surabaya.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (26/7/2026), Eksel Runtukahu cum suis menyerah dengan skor 0-1.

Jala gawang Persija yang dikawal Aqil Savik kebobolan pada menit ke-63 akibat bunuh diri Radovan Pankov.

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Pelatih Persija Shin Tae-yong mengaku timnya masih berupaya menemukan bentuk permainan terbaik.

Menurut pelatih asal Korea itu, waktu persiapan yang singkat menjadi salah satu penyebab Persija belum tampil maksimal.

Apalagi, rencana menggelar pemusatan latihan di Thailand sebelumnya juga tidak berjalan sesuai harapan.

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"Seperti yang saya katakan di wawancara sebelumnya, persiapan kami sangat singkat, tetapi para pemain tetap berusaha menampilkan yang terbaik," ujar Shin.

Dengan hasil tersebut, Persija Jakarta untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen Grup B Piala Presiden 2026.

Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong tetap apresiasi perjuangan anak asuhannya kendati kalah lawan Persebaya Surabaya, Minggu (26/7)

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TAGS   Persija  Shin Tae Yong  Persija Jakarta  Persebaya  Piala Presiden 2026 
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