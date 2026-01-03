Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Persija Jakarta Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan Persib Bandung

Sabtu, 03 Januari 2026 – 18:27 WIB
Skuad Persija Jakarta saat menghadapi Persijap Jepara pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/1). Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta mendulang poin penuh saat mengadapi Persijap Jepara di pekan ke-16 Super League 2025/26.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, Jakrta, Sabtu (3/1) skuad asuhan Mauricio Souza menang dengan skor 2-0.

Gol kemenangan tim berjuluk Macan Kemayoran di laga ini dicetak melalui Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-(61) dan Aditya Warman (79).

Pada pertandingan ini Persija kembali kesulitan menembus pertahanan lawan sepanjang babak pertama.

Gaya bermain pemilik 11 gelar juara tersebut kemudian mengalami perubahan di babak kedua dengan lebih sabar mengontrol permainan. Kesabaran tersebut akhirnya berbuah manis seusai Arlyansyah Abdulmanan memecah kebuntuan pada menit ke-61.

Gol tersebut memantik Persija untuk lebih menyerang dengan mendapatkan peluang emas melalui Witan Sulaeman.

Persija mampu menggandakan kedudukan melalui pemain pengganti yakni Aditya Warman seusai sepakan indahnya menembus jala gawang Sendri Johansyah.

Skor 2-0 untuk keunggulan Persija Jakarta atas Persijap Jepara bertahan hingga wasit Rio Permana Putra meniup peluit panjang.

