Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Kirim 3 Pemain Muda Cari Pengalaman

Rabu, 07 Januari 2026 – 14:14 WIB
Persija Jakarta Kirim 3 Pemain Muda Cari Pengalaman - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta berlatih. Foto: persijaid

jpnn.com - Persija Jakarta mengambil langkah strategis di pertengahan musim BRI Super League 2025/2026 dengan meminjamkan tiga pemain muda untuk mendapatkan pengalaman jam terbang.

Tiga pemain yang dipinjamkan ialah Alfriyanto Nico Saputro (22 tahun), Figo Dennis (19), dan Jehan Pahlevi (19).

Selama masa peminjaman hingga akhir musim, mereka diharapkan dapat menambah jam terbang, mematangkan mental bertanding, dan memperkaya pengalaman di level kompetitif.

Baca Juga:

Sepanjang musim ini, ketiganya telah mendapat kesempatan tampil bersama Persija.

Nico bermain di lima pertandingan dan mencatatkan satu asis, Figo tampil dua kali, sementara Levi baru sekali merasakan lapangan.

Meski menit bermain terbatas, pengalaman ini menjadi bekal penting bagi mereka di klub tujuan peminjaman.

Baca Juga:

Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas menekankan bahwa masa peminjaman bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari proses pembinaan pemain muda yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Masa peminjaman ini kami pandang sebagai bagian penting dari proses perkembangan mereka. Bukan hanya soal menit bermain, tetapi juga tentang bagaimana menghadapi tekanan dan menjaga konsistensi."

Persija Jakarta mengambil langkah strategis di pertengahan musim BRI Super League 2025/2026 dengan mengirim tiga pemain muda mencari pengalaman.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Bursa Transfer  Persija Jakarta  Alfriyanto Nico  Super League  Figo Dennis 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp