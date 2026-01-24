Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Kunci Tiga Poin Kontra Madura United, Thales Lira Minta Satu Hal Ini

Sabtu, 24 Januari 2026 – 11:16 WIB
Persija Jakarta Kunci Tiga Poin Kontra Madura United, Thales Lira Minta Satu Hal Ini
Pemain Persija Jakarta, Thales Lira saat menjalani sesi latihan. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - Persija Jakarta membuka putaran kedua Super League 2025/2026 dengan hasil positif saat menjamu Madura United.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jumat (23/1/2026) malam, Macan Kemayoran menang dengan skor 2-0.

Bagi bek Persija, Thales Lira, kemenangan tersebut menjadi cerminan dari performa tim yang tampil disiplin sejak menit awal.

Menurutnya, Persija mampu menjalankan rencana permainan dengan baik sehingga hasil akhir dinilai sepadan dengan apa yang ditunjukkan di lapangan.

"Saya rasa tim kami bermain bagus dan pantas menang."

"Kami berhasil mengendalikan permainan dan mengatur tempo," tegas Thales.

Keunggulan Persija baru tercipta menjelang turun minum melalu titik putih.

Gustavo Almeida yang dipercaya menjadi eksekutor penalti menjalankan tugasnya dengan sempurna pada menit ke-44.

Persija Jakarta menumbangkan Madura United 2-0 di GBK. Thales Lira puas, tetapi masih menyimpan satu catatan penting

