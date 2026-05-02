Persija Jakarta Makin Solid, Paulo Ricardo Kuasai Lini Belakang Macan Kemayoran

Sabtu, 02 Mei 2026 – 07:03 WIB
Bek Persija Jakarta Paulo Ricardo. Foto: Persija.

jpnn.com - Perlahan dan pasti, bek asing Paulo Ricardo mulai menemukan kenyamanan dalam skema permainan Persija Jakarta.

Datang di putaran kedua BRI Super League, pemain asal Brasil itu makin dipercaya untuk mengawal jantung pertahanan Macan Kemayoran.

Paulo selalu tampil sebagai starter dalam lima pertandingan terakhir, masing-masing ketika menghadapi Bhayangkara FC, Persebaya Surabaya, PSBS Biak, PSIM Yogyakarta, dan Persis Solo.

Persija sempat kebobolan tiga gol saat kalah 2-3 dari Bhayangkara. Namun, di laga tersebut, Macan Kemayoran harus bermain dengan 10 orang setelah Jordi Amat menerima kartu merah.

Adapun pada empat pertandingan lainnya, Persija mencatat tiga clean sheet dan hanya satu kali kebobolan.

Menariknya, Paulo tak hanya solid menjaga pertahanan. Pemain dengan nomor punggung tiga itu ikut menyumbang satu gol saat Persija melibas Persis Solo 4-0.

"Hal terpenting bagi saya adalah terus memberi kontribusi di setiap kesempatan dan membantu tim terus berkembang," jelasnya.

Paulo sendiri menilai proses adaptasinya di ibu kota berjalan positif. Akan tetapi, pemain berusia 31 tahun itu tak ingin larut dalam euforia.

Persija  Persija Jakarta  Paulo Ricardo  Super League 
