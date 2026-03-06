Persija Jakarta Mengeluarkan Janji Besar untuk Sisa Musim BRI Super League

jpnn.com - Persija Jakarta memang gagal mengamankan poin penuh di laga terakhirnya. Namun, para pemain menegaskan bahwa perjuangan tim belum selesai.

Terbaru, Macan Kemayoran harus puas berbagi satu poin setelah bermain imbang 2-2 ketika menjamu Borneo FC pada pekan ke-24 BRI Super League di Jakarta International Stadium.

Dalam pertandingan yang berlangsung sengit itu, Persija beberapa kali nyaris menggandakan keunggulan.

Namun, kesalahan kecil dan ketangguhan lawan membuat mereka harus puas berbagi angka.

Alih-alih larut dalam kekecewaan, para pemain justru menegaskan fokus mereka tetap pada 10 laga sisa yang dianggap sebagai 'final'.

Winger Persija Maxwell Souza mengaku bangga dengan karakter yang ditunjukkan timnya.

"Saya bangga dengan perjuangan dan tekad kami hingga akhir. Saya berterima kasih kepada para penggemar atas dukungan mereka yang tak tergoyahkan."

"Kami akan berjuang hingga akhir selama masih ada harapan," tegasnya.