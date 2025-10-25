Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Menghormati Madura United, Lihat Klasemen

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 06:55 WIB
Persija Jakarta Menghormati Madura United, Lihat Klasemen - JPNN.COM
Persija Jakarta mengalahkan Madura United di pekan ke-10 BRI Super League. Foto: persija

jpnn.com - PAMEKASAN - Persija Jakarta meraih kemenangan di pekan ke-10 BRI Super League.

Bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (24/10) malam, Persija si Macan Kemayoran harus bersusah payah mengalahkan tuan rumah 1-0.

Gol semata wayang dalam laga sengit itu dicetak Emaxwell Souza pada menit ke-37.

Baca Juga:

Pada babak kedua, Persija, khususnya lini pertahanan, harus berjuang meredam upaya Madura United menyamakan kedudukan.

Baca Juga:

Gawang si Macan yang dikawal Andritany Ardhiyasa pun selamat.

Seusai pertandingan, Pelatih Persija Maurico Souza memuji penampilan timnya dan juga menyampaikan rasa hormat kepada perlawanan Madura United.

Cek update hasil pekan ke-10 dan klasemen Super League setelah Madura United vs Persija Jakarta tuntas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Madura United Vs Persija  klasemen Super League  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp