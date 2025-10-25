Persija Jakarta Menghormati Madura United, Lihat Klasemen

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 06:55 WIB

jpnn.com - PAMEKASAN - Persija Jakarta meraih kemenangan di pekan ke-10 BRI Super League.

Bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (24/10) malam, Persija si Macan Kemayoran harus bersusah payah mengalahkan tuan rumah 1-0.

Gol semata wayang dalam laga sengit itu dicetak Emaxwell Souza pada menit ke-37.

Pada babak kedua, Persija, khususnya lini pertahanan, harus berjuang meredam upaya Madura United menyamakan kedudukan.

Gawang si Macan yang dikawal Andritany Ardhiyasa pun selamat.

Seusai pertandingan, Pelatih Persija Maurico Souza memuji penampilan timnya dan juga menyampaikan rasa hormat kepada perlawanan Madura United.