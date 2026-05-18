Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Menulis Sejarah Baru, tapi Mauricio Souza Masih Kejar Sesuatu

Senin, 18 Mei 2026 – 13:05 WIB
Persija Jakarta Menulis Sejarah Baru, tapi Mauricio Souza Masih Kejar Sesuatu - JPNN.COM
Bomber Persija Jakarta Gustavo Almeida. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menorehkan pencapaian istimewa pada penghujung BRI Super League 2025/26.

Kemenangan 3-1 atas Persik Kediri pada pekan ke-33 bukan hanya memperpanjang tren positif Macan Kemayoran, tetapi juga membawa klub ibu kota mencatatkan rekor baru.

Hasil itu membuat koleksi poin Persija kini menyentuh 68, jumlah tertinggi yang pernah diraih mereka dalam satu musim kompetisi sejak format Liga 1 bergulir pada 2017.

Baca Juga:

Catatan itu melampaui rekor sebelumnya, yakni 66 poin yang dibukukan saat Persija finis sebagai runner up pada musim 2022/23.

Pencapaian tersebut menjadi sinyal bahwa Persija kembali berada di jalur yang tepat setelah mengalami pasang surut dalam beberapa musim terakhir.

Setelah sempat mengangkat trofi juara pada 2018, performa Macan Kemayoran memang mengalami fluktuasi. Namun, musim ini Macan Kemayoran kembali menunjukkan perkembangan yang menjanjikan.

Baca Juga:

Pelatih Persija Mauricio Souza mengaku bangga bisa menjadi bagian dari rekor bersejarah tersebut.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu menegaskan timnya belum merasa sepenuhnya puas.

Persija Jakarta menorehkan pencapaian istimewa pada penghujung BRI Super League 2025/26. Namun, Mauricio Souza masih mengejar sesuatu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Persija Jakarta  Mauricio Souza  Super League  klasemen Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp