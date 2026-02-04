Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Mulai Panaskan Mesin, Ada Sinyal Khusus Menjelang Hadapi Arema FC

Rabu, 04 Februari 2026 – 07:20 WIB
Persija Jakarta Mulai Panaskan Mesin, Ada Sinyal Khusus Menjelang Hadapi Arema FC
Skuad Persija Jakarta menjalani sesi latihan. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta mulai memanaskan mesin untuk menyambut laga besar kontra Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Arema akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (8/2/2026).

Duel ini menjadi momentum penting bagi Macan Kemayoran untuk menjaga konsistensi performa.



Setelah menjalani laga tandang melawan Persita, Persija mendapatkan jeda singkat untuk memulihkan kondisi.

Namun, tim sudah kembali berkumpul dan menggelar latihan di Persija Training Ground, Bojongsari, Senin (2/2/2026).

Pelatih Persija Mauricio Souza memanfaatkan waktu persiapan yang tersedia untuk membedah permainan Arema.



Evaluasi mendalam dilakukan guna memahami pola bermain Singo Edan yang dinilai memiliki karakter kuat dan disiplin.

"Kami mulai hari ini persiapan untuk menghadapi Arema FC. Kami memiliki waktu sekitar satu pekan untuk mempelajari cara bermain Arema."

Persija Jakarta mulai bersiap untuk menghadapi laga besar kontra Arema FC pada lanjutan BRI Super League 2025/26.

