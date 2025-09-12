Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Pede Menghadapi Bali United, Kesucian JIS Bakal Terjaga

Jumat, 12 September 2025 – 01:29 WIB
Pertandingan Persija Jakarta melawan Bali United di Stadion Patriot, Bekasi pada kompetisi Liga 1 musim 2023/24. Foto: Dokumentasi Persija.id

jpnn.com - Persija Jakarta bakal tampil dengan kekuatan penuh menghadapi Bali United pada pekan kelima Super League 2025/26.

Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bisa memainkan Jordi Amat dan Rizky Ridho yang baru pulang membela Timnas Indonesia di laga persahabatan.

Adapun pemain lainnya yaitu Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas juga baru selesai tugas negara bersama skuad Garuda Muda untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pelatih Persija, Mauricio Souza mengungkapkan bahwa saat ini timnya sudah komplet untuk menghadapi Serdadu Tridatu.

Hal itu menjadi modal kuat tim pemilik 11 gelar juara itu untuk bisa mengarungi kompetisi kasta tertinggi sepak bola di Tanah Air.

“Jordi dan Ridho sudah bergabung, besok Rayhan Hannan dan Dony Tri Pamungkas juga akan datang. Jadi, kami akan menghadapi pertandingan dengan tim yang komplet,” ungkap mantan pelatih Madura United itu.

Persija Jakarta dijadwalkan akan menghadapi Bali United di Jakarta International Stadium, Minggu (14/9) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Laga akbar tersebut rencananya disiarkan di Indosiar serta bisa dinikmati melalui streaming melalui Vidio.com.

