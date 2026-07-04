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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Perpanjang Kontrak Witan Sulaeman, Ada Peran STY

Sabtu, 04 Juli 2026 – 16:38 WIB
Persija Jakarta Perpanjang Kontrak Witan Sulaeman, Ada Peran STY - JPNN.COM
Witan Sulaeman saat berlaga bersama Persija Jakarta pada Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta memperpanjang masa bakti Witan Sulaeman selama tiga tahun.

Pemain kelahiran 8 Oktober 2001 itu masih akan menjadi bagian dari Macan Kemayoran sejak bergabung pada 2023 silam.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca menilai bahwa pesepak bola asal Palu itu layak dipertahankan manajemen.

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Dengan pengalamannya bermain di Eropa bersama FK Radnik Surdulica (Serbia), Lechia Gdansk (Polandia), hingga FK Senica (Slovakia) menjadikan Witan punya potensi besar di Persija pada musim depan.

Terlebih musim ini Persija mengontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih yang merupakan pelatih Witan selama berseragam Timnas Indonesia.

“Persija dan Witan sepakat untuk melanjutkan kerja sama untuk 3 musim ke depan.” 

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“Kehadiran coach Shin diharapkan mampu mengembalikan versi terbaik dari Witan. Sehingga dapat memberikan kontribusi lebih maksimal bagi tim, untuk membantu meraih target Juara.” ujar Prapanca.

Penampilan Witan Sulaeman sejatinya masih belum konsisten dalam beberapa musim terakhir.

Manajemen Persija Jakarta memperpanjang masa bakti Witan Sulaeman selama tiga tahun setelah mengontrak Shin Tae-yong sebagai pelatih

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TAGS   Persija Jakarta  Witan Sulaeman  STY  Super League  Shin Tae Yong 
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