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JPNN.com - Olahraga

Persija Jakarta Rekrut Aqil Savik, Posisi Cyrus Margono di Macan Kemayoran Terancam

Rabu, 01 Juli 2026 – 18:01 WIB
Persija Jakarta Rekrut Aqil Savik, Posisi Cyrus Margono di Macan Kemayoran Terancam - JPNN.COM
Aqil Savik saat diperkenalkan manajemen Persija Jakarta untuk Super League 2026/27. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain baru yaitu Aqil Savik dari Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk Super League 2026/27.

Pemain kelahiran 17 Januari 1999 itu direkrut untuk memperkuat barisan penjaga gawang yang sebelumnya sudah diisi oleh Cyrus Margono serta Andritany Ardhiyasa.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca mengungkapkan bahwa pemain asal Bandung itu direkrut untuk memperkuat barisan penjaga gawang.

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“Kehadiran Aqil menjadi bagian dari upaya kami untuk membangun skuad yang kompetitif di setiap lini.”

“Kami percaya, persaingan positif di dalam tim akan membuat setiap pemain terus berkembang, dan memberikan kemampuan terbaiknya,” ujar Prapanca.

Aqil Savik direkrut seusai musim lalu tampil luar biasa bersama Bhayangkara Presisi Lampung FC.

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Tercatat performa Aqil Savik cukup lumayan bersama The Guardians seusai mencatatkan 88 penyelamatan serta sembilan clean sheet dalam 30 laga.

Menarik ditunggu kiprah Aqil Savik bersama Persija Jakarta pada musim 2026/27.

Persija Jakarta kembali mendatangkan pemain baru yaitu Aqil Savik dari Bhayangkara Presisi Lampung FC untuk Super League 2026/27

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