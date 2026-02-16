Close Banner Apps JPNN.com
Liga Indonesia

Persija Jakarta Simpan Catatan Khusus untuk Debut Mauro Zijlstra

Senin, 16 Februari 2026 – 06:51 WIB
Persija Jakarta Simpan Catatan Khusus untuk Debut Mauro Zijlstra
Mauro Zijlstra saat diperkenalkan sebagai pemain baru Persija Jakarta. Foto: Persija.

jpnn.com - Mauro Zijlstra akhirnya mencatatkan debut bersama Persija Jakarta saat bertamu ke markas Bali United pada pekan ke-21 BRI Super League.

Zijlstra akhirnya mencicipi menit bermain bersama Persija dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan Macan Kemayoran di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu (15/2/2026).

Penyerang muda Timnas Indonesia itu masuk pada menit ke-76, menggantikan pencetak gol kemenangan, Gustavo Almeida.

Meski tampil singkat, penampilannya langsung mendapat sorotan dari tim pelatih.

Asisten pelatih Persija Ricky Nelson menilai laga tersebut menjadi langkah awal bagi Zijlstra untuk beradaptasi dengan atmosfer kompetisi domestik yang dinilainya sangat menuntut.

"Ini pertandingan pertama untuk Mauro. Wajar permainannya belum sepenuhnya keluar karena dia masih menyesuaikan diri dengan ritme liga yang sangat ketat," ucap Ricky.

Sebelumnya, nama Zijlstra sebenarnya sudah masuk daftar pemain saat Persija menghadapi Arema FC di Jakarta.

Namun, pada laga tersebut, dia belum mendapatkan kesempatan tampil dan hanya menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan.

Persija Jakarta menang di markas Bali United, debut Mauro Zijlstra jadi sorotan. Ada catatan khusus.

