JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Tak Lagi Kuasai Nasibnya, tapi Belum Menyerah

Kamis, 30 April 2026 – 06:11 WIB
Persija Jakarta Tak Lagi Kuasai Nasibnya, tapi Belum Menyerah
Skuad Persija Jakarta. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Persija Jakarta menghadapi situasi yang tidak mudah di fase akhir BRI Super League 2025/26.

Dengan hanya menyisakan empat pertandingan, peluang Macan Kemayoran untuk bersaing di jalur juara b ergantung pada banyak faktor.

Pelatih Persija Maurico Souza menyadari bahwa peluang juara tidak sepenuhnya berada dalam kendali anak asuhnya.

Dalam situasi seperti ini, Souza menekankan pentingnya tanggung jawab tim untuk menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

"Terkait lawan, kompetisi ini tidak hanya bergantung pada kami sekarang."

"Saya sejujurnya berharap kami bisa melakukan bagian kami, dan jika Tuhan menghendaki kami menjadi juara, itu akan terjadi," jelasnya.

Di tengah kondisi yang tidak ideal, Persija tetap berusaha menjaga peluang hingga akhir musim.

Empat laga tersisa menjadi kesempatan terakhir bagi Macan Kemayoran untuk membuktikan diri.

