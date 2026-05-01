Persija Jakarta Tak Mau Lengah, 4 ‘Final’ Jadi Penentu Nasib

Jumat, 01 Mei 2026 – 22:30 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta sedang berada dalam momentum positif setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 kontra Persis Solo pada pekan ke-30 BRI Super League.

Hasil tersebut meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang rangkaian laga penutup musim.

Pada laga melawan Persis, Macan Kemayoran tampil dominan dengan permainan yang terorganisir.

Lini pertahanan berjalan solid, sementara sektor serangan tampil efektif dalam memanfaatkan peluang.

Persija kini bersiap menghadapi empat pertandingan tersisa yang akan menjadi penentu perjalanan mereka di akhir musim.

Peluang untuk bersaing di jalur juara masih terbuka meski cukup berat.

Saat ini, Persija menempati peringkat ketiga klasemen Super League dengan koleksi 62 poin, terpaut tujuh angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang berada di posisi teratas.

Full back Persija Dony Tri Pamungkas menegaskan timnya tidak boleh lengah dan harus tetap fokus hingga akhir musim.