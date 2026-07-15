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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Tampil Perdana dengan Adidas, Jersei Resminya Kapan Dirilis?

Rabu, 15 Juli 2026 – 06:12 WIB
Persija Jakarta Tampil Perdana dengan Adidas, Jersei Resminya Kapan Dirilis? - JPNN.COM
Ilustrasi jersei latihan Persija Jakarta dengan jenama asal Jerman, Adidas. Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com - Latihan perdana Persija Jakarta menjelang musim 2026/27 menarik perhatian publik karena skuad Macan Kemayoran sudah menggunakan apparel Adidas.

Tak sedikit suporter yang penasaran dengan seragam latihan tim setelah logo tiga garis khas jenama asal Jerman tersebut mulai terlihat dikenakan para pemain.

Pada sesi latihan perdana, para pemain mengenakan kostum berwarna hitam, sedangkan penjaga gawang memakai seragam putih.

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Sementara itu, jajaran pelatih dan ofisial tampil dengan seragam latihan berwarna abu-abu.

Mulai musim ini, Persija Jakarta menjalin kerja sama dengan Adidas untuk lima musim ke depan.

Manajemen Macan Kemayoran dijadwalkan meluncurkan jersei resmi yang akan digunakan pada musim 2026/27 pada 29 Agustus mendatang.

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Jersei tersebut rencananya dipasarkan dalam beberapa varian dengan kisaran harga mulai Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta.

Menarik ditunggu seperti apa desain jersei Persija hasil kolaborasi dengan Adidas yang akan diperkenalkan kepada publik.

Latihan perdana Persija Jakarta menatap musim 2026/27 menarik perhatian publik mengingat sudah memakai jersei apparel Adidas, Selasa (14/7)

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  jersey Persija  Adidas  Super League 
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