JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Tantang PSM Makassar di Tengah Badai Absen

Jumat, 20 Februari 2026 – 04:17 WIB
Persija Jakarta Tantang PSM Makassar di Tengah Badai Absen - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta dalam sebuah pertandingan BRI Super League. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta menatap laga krusial saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Super League.

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs PSM akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jumat (20/2/2026).

Macan Kemayoran mengincar tiga poin di pertandingan ini demi memperbaiki posisi di papan klasemen.

Laga kandang kali ini pun dipandang sebagai momentum penting untuk menjaga asa bersaing di papan atas.

Pelatih Mauricio Souza memastikan kondisi tim berada dalam atmosfer positif menjelang duel sarat gengsi tersebut.

"Semuanya berjalan normal. Kami punya tim yang sangat termotivasi untuk pertandingan besok (hari ini, red)."

"Kami harapkan pertandingan dapat berjalan menarik dan dapat tiga poin," ucap Mauricio.

Meski demikian, Persija dipastikan tidak turun dengan kekuatan penuh.

Persija Jakarta menatap laga krusial saat menjamu PSM Makassar pada pekan ke-22 BRI Super League.

