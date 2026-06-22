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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Teratas, Bagaimana Persib Bandung? Lihat Ini Datanya

Senin, 22 Juni 2026 – 15:59 WIB
Persija Jakarta Teratas, Bagaimana Persib Bandung? Lihat Ini Datanya - JPNN.COM
Euforia suporter Bobotoh saat memberi dukungan untuk skuad Persib Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Hasil sidang terbaru Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjadi kabar kurang menyenangkan bagi Persija Jakarta

Macan Kemayoran menjadi klub yang menerima hukuman finansial terbesar dibanding peserta lain di BRI Super League dan Elite Pro Academy (EPA) Super League 2025/2026.

Dalam daftar sanksi yang dirilis Komdis PSSI, total denda yang harus dibayar Persija mencapai Rp485 juta.

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Nominal tersebut berasal dari akumulasi pelanggaran yang melibatkan tim senior hingga kelompok usia U-18 dan U-20 sepanjang Mei 2026.

Besarnya hukuman itu membuat Persija menempati posisi teratas sebagai klub dengan denda tertinggi pada periode sidang kali ini.

Angka tersebut bahkan mendekati setengah miliar rupiah.

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Di belakang Persija, Persik Kediri menjadi klub dengan sanksi terbesar berikutnya.

Klub asal Jawa Timur itu dikenai total denda Rp360 juta akibat berbagai pelanggaran yang melibatkan suporter, termasuk penyalaan flare dan masuknya penonton ke lapangan.

Persija Jakarta menempati posisi teratas, silakan lihat juga data untuk Persib Bandung.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Persib  Komdis PSSI 
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