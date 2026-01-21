Persija Jakarta Terjepit Menjelang Duel Kontra Madura United

Rabu, 21 Januari 2026 – 06:57 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta kembali dihadapi situasi sulit menjelang jumpa Madura United pada lanjutan BRI Super League.

Pertandingan Persija vs Madura United akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1/2026) malam.

Macan Kemayoran dipastikan tampil pincang akibat absennya sejumlah pemain penting.

Salah satu kehilangan terbesar datang dari Hanif Sjahbandi.

Gelandang bernomor punggung 19 itu dipastikan harus menepi panjang setelah tim medis menemukan masalah serius pada tulang rawan lututnya.

Keputusan operasi pun diambil demi pemulihan jangka panjang sang pemain.

"Hanif harus menjalani tindakan operasi dan setelah itu akan masuk ke tahapan rehabilitasi yang cukup lama."

"Proses pemulihannya diperkirakan bisa memakan waktu hingga enam bulan," ujar dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO.