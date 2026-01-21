Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Terjepit Menjelang Duel Kontra Madura United

Rabu, 21 Januari 2026 – 06:57 WIB
Persija Jakarta Terjepit Menjelang Duel Kontra Madura United - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta saat menjalani sesi latihan. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta kembali dihadapi situasi sulit menjelang jumpa Madura United pada lanjutan BRI Super League.

Pertandingan Persija vs Madura United akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (23/1/2026) malam.

Macan Kemayoran dipastikan tampil pincang akibat absennya sejumlah pemain penting.

Baca Juga:

Salah satu kehilangan terbesar datang dari Hanif Sjahbandi.

Gelandang bernomor punggung 19 itu dipastikan harus menepi panjang setelah tim medis menemukan masalah serius pada tulang rawan lututnya.

Keputusan operasi pun diambil demi pemulihan jangka panjang sang pemain.

Baca Juga:

"Hanif harus menjalani tindakan operasi dan setelah itu akan masuk ke tahapan rehabilitasi yang cukup lama."

"Proses pemulihannya diperkirakan bisa memakan waktu hingga enam bulan," ujar dokter tim Persija, dr. Muhammad Andeansah, Sp.KO.

Persija Jakarta kembali dihadapi situasi sulit menjelang jumpa Madura United pada lanjutan BRI Super League.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija  Madura United  Persija Jakarta  Persija vs Madura United  Super League 
BERITA PERSIJA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp