Persija Jakarta Terpeleset Lagi, Mimpi Juara Memudar?

Selasa, 07 April 2026 – 04:11 WIB
Skuad Persija Jakarta dalam pertandingan melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ke-26 BRI Super League. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta harus menelan pil pahit saat menyambangi markas Bhayangkara Prersisi Lampung FC pada pekan ke-26 BRI Super League.

Bertanding di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Minggu (5/4/2026), Macan Kemayoran tumbang dengan skor2-3.

Hasil minor ini membuat posisi Persija dalam persaingan juara makin tertekan.

Persija kini terpaut sembilan poin dari Persib Bandung selaku pemuncak klasemen Super League.

Pelatih Persija Mauricio Souza menilai timnya telah melakukan kesalahan yang seharusnya bisa dihindari, terutama dalam menjaga konsistensi sepanjang pertandingan.

"Kami sebenarnya tidak boleh lagi kehilangan poin dengan cara seperti ini."

"Dalam beberapa laga terakhir, kami kecolongan di momen-momen penting, termasuk saat menghadapi tim pesaing," ucap pelatih asal Brasil itu.

Maurico juga menyoroti jalannya pertandingan yang sempat berada dalam kendali Persija, tetapi gagal dipertahankan hingga peluit akhir.

Hasil pahit di Lampung membuat langkah Persija kian berat. Ada kesalahan yang terus terulang di momen penting.

