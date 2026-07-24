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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta Turun Full Team? STY Ungkap Komposisi Skuad untuk Piala Presiden 2026

Jumat, 24 Juli 2026 – 07:14 WIB
Persija Jakarta Turun Full Team? STY Ungkap Komposisi Skuad untuk Piala Presiden 2026 - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta saat berlatih menjelang musim 2026/27 di Persija Training Ground, Sawangan. Foto: Dokumentasi Persija

jpnn.com - Persija Jakarta dipastikan tampil dengan kekuatan terbaik pada ajang Piala Presiden 2026.

Pelatih Persija Shin Tae-yong menegaskan anak asuhnya akan berusaha meraih hasil maksimal di turnamen pramusim tersebut.

Macan Kemayoran akan membawa sejumlah rekrutan anyar, seperti Victor Dethan, Aqil Savik, dan Pratama Arhan.

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Persija juga diperkuat deretan pemain asing, yakni Stjepan Loncar (Bosnia), Denis Kolinger (Kroasia), Radovan Pankov (Serbia), serta Kwon Chang-hoon (Korea).

"Memang kondisi fisik para pemain saat ini baru sekitar 50 hingga 60 persen, sehingga kami tidak ingin memaksakan mereka." 

“Meski begitu, kami tetap ingin mendapatkan hasil yang positif,” ujar juru taktik asal Korea itu.

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Menarik ditunggu kiprah Persija Jakarta pada ajang Piala Presiden 2026.

Andritany Ardhiyasa dan kolega dijadwalkan melakoni laga perdana menghadapi Persebaya Surabaya pada Minggu (26/7/2026).

Persija Jakarta dipastikan akan tampil pada ajang Piala Presiden 2026 dengan kekuatan terbaik termasuk beberapa rekrutan anyar

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Shin Tae Yong  Piala Presiden 2026  STY 
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