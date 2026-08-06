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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Arema FC: Figo Denis Ungkap Perubahan Macan Kemayoran

Kamis, 06 Agustus 2026 – 07:48 WIB
Persija Jakarta vs Arema FC: Figo Denis Ungkap Perubahan Macan Kemayoran - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta di Piala Presiden 2026. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta masih memiliki satu kesempatan untuk menutup kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran akan menghadapi Arema FC dalam laga perebutan posisi tiga.

Pertandingan Persija vs Arema akan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

Bagi gelandang muda Persija, Figo Denis, pertandingan tersebut bukan sekadar perebutan tempat ketiga.

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Dia menilai duel melawan Singo Edan menjadi ajang penting untuk mengukur perkembangan tim sebelum mengarungi Super League 2026/27.

"Pertandingan ini tetap memiliki arti penting bagi kami. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk melihat sejauh mana perkembangan tim."

"Sekarang tugas kami ialah menjalankan instruksi pelatih dengan maksimal dan berusaha mendapatkan hasil terbaik," ucapnya.

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Figo melihat perubahan positif dalam permainan Macan Kemayoran sepanjang mengikuti Piala Presiden 2026. Menurutnya, pola menyerang yang diinginkan tim pelatih mulai terlihat di lapangan.

Meski mengakui masih ada sejumlah kekurangan, pemain berusia 20 tahun itu menilai performa Persija terus bergerak ke arah yang lebih baik dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya.

Persija Jakarta masih memiliki satu kesempatan untuk menutup kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran akan menghadapi Arema FC.

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TAGS   Persija  Persija Jakarta  Arema FC  Piala Presiden 2026  Persija vs Arema 
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