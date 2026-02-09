Persija Jakarta vs Arema FC: GBK Membisu, Mauricio Souza Akui Ada yang Keliru

jpnn.com - Hasil mengecewakan harus diterima Persija Jakarta saat menjamu Arema FC pada pekan ke-20 BRI Super League.

Pertandingan Persija vs Arema di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (8/2/2026) malam, berakhir dengan skor 0-2.

Meski tampil dominan hampir sepanjang laga, Macan Kemayoran justru mengakhiri laga dengan tanpa tangan hampa.

Pelatih Persija Mauricio Souza tak menampik bahwa kekalahan tersebut dipengaruhi oleh detail-detail krusial yang luput dimaksimalkan anak asuhnya.

Menurut dia, ruang permainan sebenarnya terbuka, tetapi eksekusi di lapangan tak berjalan sesuai rencana, terutama pada paruh pertama pertandingan.

"Saya rasa kami tidak berhasil memanfaatkan ruang-ruang yang ditinggalkan Arema. Kami sebenarnya sudah tahu ruang mana yang harus dieksplorasi, kami menerima bola di ruang-ruang itu, tetapi pengambilan keputusan dan aspek teknis benar-benar sedikit merugikan tim kami di babak pertama."

"Di babak kedua saya mengganti posisi Maxwell (Souza) dengan Alaeddine (Ajaraie). Kami meningkat cukup banyak. Kami menguasai permainan sepenuhnya. Mereka hanya keluar lewat bola-bola panjang, mencoba mengeksplorasi serangan balik," ucapnya.

Souza menilai perubahan komposisi pemain di babak kedua sempat memberi dampak positif.