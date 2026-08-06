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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Arema FC: Marcos Santos Siapkan Misi Penebusan

Kamis, 06 Agustus 2026 – 07:25 WIB
Persija Jakarta vs Arema FC: Marcos Santos Siapkan Misi Penebusan - JPNN.COM
Skuad Arema FC di Piala Presiden 2026. Foto: Arema FC.

jpnn.com - Arema FC tak mau mengakhiri perjalannya di Piala Presiden 2026 dengan kekecewaan.

Setelah gagal melangkah ke final, Singo Edan kini mengalihkan fokus untuk menghadapi Persija Jakarta pada laga perebutan peringkat ketiga.

Pertandingan Persija vs Arema dijadwalkan berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Kamis (6/8/2026).

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Misi Penebusan Singo Edan

Pelatih Arema FC Marcos Santos menegaskan timnya tidak punya banyak waktu untuk larut dalam kekecewaan.

Sebelumnya, Singo Edan gagal melaju ke partai puncak setelah kalah tipis 0-1 dari Persebaya Surabaya.

"Target kami sekarang jelas, yakni memenangkan pertandingan berikutnya. Kami harus menjaga nama besar Arema dan memberikan yang terbaik untuk para suporter."

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"Kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengamankan posisi ketiga," ucapnya.

Singo Edan Belum Kehabisan Ambisi

Meski gagal mewujudkan target tampil di final, Marcos memastikan semangat timnya tidak berkurang. Menurut dia, perebutan tempat ketiga tetap memiliki arti penting sebagai penutup perjalanan Arema di Piala Presiden 2026.

Marcos Santos menyiapkan misi penebusan saat Arema FC menghadapi Persija Jakarta pada laga perebutan posisi tiga Piala Presiden 2026.

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TAGS   Arema  Persija  Persija vs Arema  Piala Presiden 2026  Arema FC 
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