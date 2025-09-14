Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Bali United: Bruno Tubarao Siap Menggigit

Minggu, 14 September 2025 – 08:43 WIB
Persija Jakarta vs Bali United: Bruno Tubarao Siap Menggigit - JPNN.COM
Striker Persija Jakarta Bruno Tubarao. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Bali United pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026.

Pertandingan panas Persija vs Bali United akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (14/9/2025) malam.

Bruno Tubarao Siap Menggigit

Sorotan tertuju kepada penyerang anyar Macan Kemayoran Bruno Tubarao yang menunjukkan rasa percaya diri tinggi menjelang laga penuh gengsi tersebut.

Baca Juga:

Pemain asal Brasil itu menegaskan persiapan Persija berjalan mulus sepanjang sepekan terakhir.

"Kami berlatih dengan baik sesuai instruksi pelatih. Semua berjalan sesuai rencana dan itu membuat kami lebih percaya diri menghadapi pertandingan nanti," kata Bruno.

Sejak kedatangannya, Bruno sudah merasakan atmosfer kompetisi Indonesia. Dia turun dalam dua laga awal melawan Malut United dan Dewa United.

Baca Juga:

Proses Adaptasi di Persija

Walau masih dalam proses adaptasi, keberadaan jeda FIFA Matchday memberi kesempatan emas baginya untuk menyatu dengan skema Persija.

“Saya memang baru memainkan dua pertandingan, tetapi jeda kompetisi membantu saya beradaptasi sedikit lebih baik," tambahnya.

Persija Jakarta bersiap menghadapi ujian penting saat menjamu Bali United pada pekan kelima BRI Super League 2025/2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija Jakarta  Bruno Tubarao  Bali United  Persija vs Bali United  Super League 
BERITA PERSIJA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp