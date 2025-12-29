Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Macan Kemayoran Menyimpan Situasi Tak Ideal

Senin, 29 Desember 2025 – 05:20 WIB
Persija Jakarta vs Bhayangkara FC: Macan Kemayoran Menyimpan Situasi Tak Ideal - JPNN.COM
Skuad Persija Jakarta saat menjalani sesi latihan. Foto: Persija.

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Bhayangkara FC pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kondisi tak sepenuhnya ideal.

Pertandingan Persija vs Bhayangkara FC akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senin (29/12/2025).

Persija Hadapi Bhayangkara FC dalam Situasi Tak Ideal

Laga ini hadir di tengah sejumlah kendala yang membayangi Macan Kemayoran.

Baca Juga:

Persija dipastikan tidak akan didampingi langsung oleh sang pelatih Mauricio Souza.

Juru taktik asal Brasil itu harus menepi akibat akumulasi kartu kuning, sehingga perannya di sisi lapangan akan digantikan oleh asisten.

Ryo Matsumura Disanksi, Gustavo Almeida Belum Pulih

Situasi makin menantang lantaran salah satu gelandang andalan, Ryo Matsumura, juga tidak bisa diturunkan.

Baca Juga:

Pemain asal Jepang tersebut mendapat hukuman dari Komite Disiplin PSSI setelah dianggap melakukan tindakan tidak sportif kepada perangkat pertandingan seusai laga kontra Semen Padang pada 22 Desember 2025.

Selain larangan tampil satu pertandingan, Ryo juga dijatuhi denda sebesar Rp 50 juta.

Persija Jakarta akan menjamu Bhayangkara FC pada laga tunda pekan kedelapan BRI Super League dengan kondisi tak sepenuhnya ideal.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persija Jakarta  Bhayangkara FC  Persija  Ryo Matsumura  Persija vs Bhayangkara FC  Super League 
BERITA PERSIJA JAKARTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp